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МОЗ розширить перелік безкоштовних послуг в рамках перегляду медреформи

Новини » Суспільство     05.05.2020 - 13:55
МОЗ розширить перелік безкоштовних послуг в рамках перегляду медреформи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Держава бере на себе фінансування первинної допомоги і ще кількох послуг

В рамках перегляду медичної реформи Міністерство охорони здоров'я розширить перелік безкоштовних послуг в лікарнях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МОЗ.

Повідомляється, що з 1 червня по Державній програмі медичних гарантій будуть додатково фінансуватися пакети медичних послуг

"Це відбудеться у рамках змін у медичній реформі, що МОЗ проводить за дорученням президента Володимира Зеленського. Головним закупником медпослуг в державі залишиться Національна служба здоров'я України, але пакет послуг буде розширено", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, держава бере на себе фінансування таких пакетів:

  • первинна медична допомога
  • чотири пакети для лікування COVID-19
  • екстрена медична допомога
  • гострий інфаркт міокарда
  • гострий мозковий інсульт в стаціонарних умовах

МОЗ розширить перелік безкоштовних послуг в рамках перегляду медреформи

Фото: інфографіка МОЗ

Нагадаємо, вчора в ході відеозвернення президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я переглянути медичну реформу.

Сьогодні стало відомо, що в рамках перегляду всі лікарні будуть профінансовані в обсягах не менше 2019 року; з липня зарплати медикам буде підвищено; пройде детальна експертиза всієї медичної інфраструктури; будуть впроваджуватися нові стандарти надання медичної допомоги.

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