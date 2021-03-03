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Минздрав рассчитывает в апреле закупить вакцину от коронавируса у ЕС

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 12:24
Минздрав рассчитывает в апреле закупить вакцину от коронавируса у ЕС Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает, что в апреле Украина сможет начать закупку вакцин от коронавируса у Европейского союза. Сейчас между Украиной и ЕС по этому вопросу ведутся переговоры.

Об этом Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, переговоры о закупке вакцин у ЕС ведутся на всех уровнях.

"Этот вопрос обсуждается с Европейским союзом уже последние полгода. Сейчас у нас есть определенные сдвиги в этом направлении по закупке непосредственно у Европейского союза. Осторожно могу сказать, что в апреле мы можем рассчитывать", - заявил Степанов.

При этом министр добавил, что Украина не надеется только лишь на помощь от Евросоюза.

"У нас есть собственные контракты. Первые 500 тысяч (доз вакцины - ред.) AstraZeneca уже приехали. Мы ожидаем еще 2 млн именно AstraZeneca. Затем у нас 10 млн Novovax. Это то, что уже подтверждено. И ждем поставки от других производителей", - добавил Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что компания Sinovac пока не подтвердила Украине эффективность своей вакцины от коронавируса. Поставки данной вакцины по контракту запланированы до 6 марта, но могут быть перенесены.

Отметим, в Украине на прошлой неделе началась вакцинация от коронавируса индийским препаратом Covishield. По словам Степанова, до конца недели в Украине хотят выйти на показатель в 10 тысяч вакцинаций в день.

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