Минздрав рассчитывает в апреле закупить вакцину от коронавируса у ЕС

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает, что в апреле Украина сможет начать закупку вакцин от коронавируса у Европейского союза. Сейчас между Украиной и ЕС по этому вопросу ведутся переговоры.

По его словам, переговоры о закупке вакцин у ЕС ведутся на всех уровнях.

"Этот вопрос обсуждается с Европейским союзом уже последние полгода. Сейчас у нас есть определенные сдвиги в этом направлении по закупке непосредственно у Европейского союза. Осторожно могу сказать, что в апреле мы можем рассчитывать", - заявил Степанов.

При этом министр добавил, что Украина не надеется только лишь на помощь от Евросоюза.

"У нас есть собственные контракты. Первые 500 тысяч (доз вакцины - ред.) AstraZeneca уже приехали. Мы ожидаем еще 2 млн именно AstraZeneca. Затем у нас 10 млн Novovax. Это то, что уже подтверждено. И ждем поставки от других производителей", - добавил Степанов.