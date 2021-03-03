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Степанов о вакцине Sinovac: пока производитель не подтвердил ее эффективность

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 12:02
Степанов о вакцине Sinovac: пока производитель не подтвердил ее эффективность Фото: вакцина Sinovac (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Компания Sinovac пока не подтвердила Украине эффективность своей вакцины от коронавируса. Согласно контракту, данная вакцина должна быть поставлена в Украину до 6 марта.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в случае, если данная вакцина будет недостаточно эффективной или будут сорваны сроки ее поставок в Украину - к производителю будут применяться санкции.

"В контракте прописана конкретная дата (поставки вакцины Sinovac - ред.) - через 30 дней после регистрации. Компания должна поставить. Более того, в контракте государство полностью защищено, если сроки будут перенесены - будут штрафные санкции. По тем документам, что нам предоставляли, подтверждения эффективности вакцины нет", - заявил Степанов.

Он добавил, что если вакцина не будет иметь эффективность на уровне 70%, Украина не будет покупать данный препарат.

Напомним, ранее Степанов заявил, что сроки поставки вакцины Sinovac будут смещены.

До этого сообщалось, что поставки вакцины Sinovac в Украину могут задержаться до апреля.

Подробнее о вакцине Sinovac вы можете прочитать на РБК-Украина.

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