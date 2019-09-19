Минздрав проведет аудит в Национальном институте рака

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что проверять деятельность института будет Управление внутреннего аудита Минздрава под непосредственным контролем министра. Министерство проверит деятельность института с 1 января по 20 сентября 2019 года.

"Руководство института рака обязано предоставить всю необходимую информацию, документы и доступ к базам данных и создать надлежащие условия для аудиторской группы. Особое внимание будет уделено процедурам государственных закупок", - говорится в сообщении.

До 8 октября аудиторская группа должна предоставить министру подробный отчет. После этого Минздрав доложит на Комитете по вопросам здоровья нации Верховной Рады Украины

"В случае выявления злоупотреблений и подтверждения информации правоохранительных органов, позиция министерства будет жесткой в ​​рамках закона. Команда министерства имеет нулевую толерантность к коррупции и других преступлений", - добавили в министерстве.

Напомним, сотрудники прокуратуры города Киеве сообщили о подозрении врачам Национального института рака, причастным к завладению средствами онкобольных пациентов. Подозрение получил заведующий поликлинического отделения НИР, а также один из врачей-онкологов.

Следователи установили, что заведующий отделением достоверно знал, что согласно действующему законодательству, медпомощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения предоставляется исключительно бесплатно, но совместно с врачом-онкологом организовал схему, при которой пациенты не могли воспользоваться бесплатной медпомощью.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в августе правоохранители провели обыски у служебных лиц НИР и обнаружили документацию, которая подтверждает причастность врачей к вымогательству взяток от пациентов и предпринимателей. В кабинетов одного из фигурантов дела обнаружили 20 тыс. гривен.