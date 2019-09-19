МОЗ проведе аудит в Національному інституті раку

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Повідомляється, що перевіряти діяльність інституту буде Управління внутрішнього аудиту МОЗ під безпосереднім контролем міністра. Міністерство перевірить діяльність інституту з 1 січня по 20 вересня 2019 року.

"Керівництво інституту раку зобов'язане надати всю необхідну інформацію, документи і доступ до баз даних і створити належні умови для аудиторської групи. Окрема увага буде пріділена процедурам державних закупівель", - йдеться в повідомленні.

До 8 жовтня аудиторська група повинна надати міністру докладний звіт. Після цього МОЗ доповість на Комітеті з питань здоров'я нації Верховної Ради України

"У разі виявлення зловживань і підтвердження інформації правоохоронних органів, позиція міністерства буде жорсткою в рамках закону. Команда міністерства має нульову толерантність до корупції та інших злочинів", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, співробітники прокуратури міста Києві повідомили про підозру лікарям Національного інституту раку, причетним до заволодіння коштами онкохворих пацієнтів. Підозру отримав завідувач поліклінічного відділення НІР, а також один із лікарів-онкологів.

Слідчі встановили, що завідувач відділенням достовірно знав, що згідно з чинним законодавством, медична допомога в державних або комунальних закладах охорони здоров'я надається виключно безкоштовно, але разом з лікарем-онкологом організував схему, при якій пацієнти не могли скористатися безкоштовною медичною допомогою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в серпні правоохоронці провели обшуки в службових осіб НІР і виявили документацію, яка підтверджує причетність лікарів до вимагання хабарів від пацієнтів і підприємців. У кабінетів одного з фігурантів справи виявили 20 тис. гривень.