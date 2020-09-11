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Минздрав просит Госпотребслужбу усилить контроль за карантином

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения просит Госпотребслужбу усилить контроль за карантином. Нарушение противоэпидемиологических правил приводит к существенному распространению коронавируса.

Об этом во время визита в Чернигов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, 70-80% продавцов на центрально рынке Чернигова не носят масок, или носят ее на подбородке.

"Я подчеркиваю, что соблюдение правил - это прежде всего обязательства перед самим собой, а не перед правительством, государством или министерством. Это ваше здоровье, ваша жизнь, это здоровье и жизнь ваших близких. Это не вопрос штрафов, это вопрос безопасности", - подчеркнул глава Минздрава.

Он обратился к министру экономики Игорю Петрашко, отметив необходимость усилить контроль со стороны Госпотребслужбы объектов массового скопления людей.

Напомним, в Украине подтвердили новый антирекорд по коронавирусу, впервые за сутки выявили более 3 тысяч новых случаев.

Также РБК-Украина писало, что в стране обновили списки карантинного зонирования, в "красной зоне" продолжают находиться Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

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