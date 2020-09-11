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МОЗ просить Держспоживслужбу посилити контроль за карантином

Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я просить Держспоживслужбу посилити контроль за карантином. Порушення протиепідемічних правил призводить до істотного поширення коронавірусу.

Про це під час візиту до Чернігова заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами Степанова, 70-80% продавців на центрально ринку Чернігова не носять масок, або носять її на підборідді.

"Я підкреслюю, що дотримання правил - це насамперед зобов'язання перед самим собою, а не перед урядом, державою чи міністерством. Це ваше здоров'я, ваше життя, це здоров'я і життя ваших близьких. Це не питання штрафів, це питання безпеки", - підкреслив глава МОЗ.

Він звернувся до міністра економіки Ігоря Петрашка, відзначивши необхідність посилити контроль з боку Держспоживслужби об'єктів масового скупчення людей.

Нагадаємо, в Україні підтвердили новий антирекорд за коронавірусу, вперше за добу виявили понад 3 тисячі нових випадків.

Також РБК-Україна повідомляло, що в країні відновили списки карантинного зонування, в "червоній зоні" продовжують перебувати Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці.

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