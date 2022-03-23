Минздрав призвал аптеки не поднимать цены на лекарства

Министерство здравоохранения Украины призывает аптеки не поднимать цены на лекарства. Особенно на препараты первой необходимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.
"Сейчас мы все находимся в непростой ситуации… Мы с первого дня войны сотрудничаем с аптечными сетями и дистрибьюторами и по ассортименту лекарств, и по вопросам логистики. И я очень благодарен за их позицию. Однако убедительно прошу не повышать цены на лекарства, особенно препараты первой необходимости", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
Также сообщается, что если аптеки предлагают лекарства по завышенным ценам, можно обратиться в территориальные подразделения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (раздел "Контакты") как в орган, который контролирует цены на лекарства во время военного положения.
Также о таких ситуациях можно информировать Госпотребслужбу:
Кроме того, можно обратиться в территориальные органы Госпотребслужбы, контакты которых можно найти на сайте.
Напомним, ранее сообщалось, что во время военного положения в Украине возобновили работу более 10 тысяч аптек.
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