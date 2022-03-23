МОЗ закликало аптеки не піднімати ціни на ліки

"Зараз ми всі знаходимося в непростій ситуації... Ми з першого дня війни співпрацюємо з аптечними мережами і дистриб'юторами і щодо асортименту ліків, і щодо питань логістики. І я дуже вдячний за їхню позицію. Однак переконливо прошу не підвищувати ціни на ліки, особливо препарати першої необхідності", - зазначив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида.

Також повідомляється, що якщо аптеки пропонують ліки за завищеними цінами, можна звернутися до територіальних підрозділів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками (розділ "Контакти") як до органу, який контролює ціни на ліки під час воєнного стану.

Також про такі ситуації можна інформувати Держспоживслужбу:

на електронну адресу info@dpss.gov.ua;

за телефонами (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;

через чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.

Крім того, можна звернутися до територіальних органів Держспоживслужби, контакти яких можна знайти на сайті.