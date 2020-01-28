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МОЗ навів свіжі дані про ситуацію з коронавірусом у світі

Новини » Суспільство     28.01.2020 - 15:55
МОЗ навів свіжі дані про ситуацію з коронавірусом у світі
Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

За даними українського МОЗ, підтверджено майже 4,5 тис. зараження коронавірусом

Станом на 28 січня у світі зафіксовано майже 4,5 тис. випадків зараження новим коронавірусом. Про це на брифінгу заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, станом на ранок у світі зареєстровано 4474 випадки інфікування новим коронавірусом.

"При цьому зафіксовано 107 випадків смертей, які пов'язані з новим коронавірусом. 63 людини вже виписані з лікарень", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України вивчає можливість евакуації українських громадян з Китаю у зв'язку з поширенням нового коронавірусу. Крім того, посольство закликає українців як можна швидше покинути країну.

Раніше також стало відомо, що в Німеччині зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Зараження підтверджено у чоловіка з баварського округу Штарнберг. Пацієнта ізольовано, людей, з якими він перебував у тісному контакті, поінформували про симптоми, запобіжні заходи та шляхи передачі інфекції.

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