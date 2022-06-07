МОЗ попередив про проблеми зі здоров'ям через війну. Допомога буде потрібна для 15 млн українців

Через російське повномасштабне вторгнення в Україну не виключається, що українці матиме негативні наслідки для психічного здоров'я. У той же час кожен десятий українець може відчути наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби.

"З кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки для свого психічного здоров'я, буде зростати. Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, очікує ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров'я", - заявив він.

За попередніми прогнозами МОЗ, в майбутньому психологічної підтримки потребуватиме близько 15 млн українців, з них близько 3-4 млн потрібно буде призначати медикаментозне лікування.