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НСЗУ считает нецелесообразной смену формата финансирования больниц

Новости » Политика     14.05.2020 - 12:16
НСЗУ считает нецелесообразной смену формата финансирования больниц
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

НСЗУ считает, что более 900 больниц потеряют профицит бюджета

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) считает нецелесообразной смену формата финансирования больниц в рамках пересмотра медицинской реформы. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Больницы в рыночных условиях: станут ли власти "сворачивать" медреформу".

Как рассказали РБК-Украина в НСЗУ, на фоне прогнозируемого спада экономики из-за пандемии COVID-19 нецелесообразно перераспределять ограниченные ресурсы на все больницы в Украине.

"Система здравоохранения нуждается в приоритетности, исходя из потребностей пациентов, а не инфраструктуры обслуживания. Изменение подходов к финансированию больниц требует определения новых приоритетов в области. При отсутствии изменения приоритетов исчезает законодательная база пересмотра Программы медицинских гарантий", - подчеркнули в НСЗУ.

Там добавили, что изменение системы финансирование приведет к потере профицита бюджета в 954 медицинских учреждениях. При этом пересчет бюджетов больниц в середине года может привести к фискальному коллапсу, а кардинальное изменение подхода к финансированию медицинских услуг потребует расторжения уже действующих договоров.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал введение новой системы финансирования больниц. В частности, с 1 июня все учреждения специализированной и высокоспециализированной помощи получат финансирование не менее чем в 2019-м году. Решение было принято, поскольку на втором этапе медицинской реформы в сотнях больниц возник дефицит, который может привести к их закрытию.

Кроме того, рассматривается вариант сосредоточения финансирования на терапевтических отделениях инфекционных больниц, которые в случае необходимости могут переформатировать в стационары.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины финансыреформыбольница
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