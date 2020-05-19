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МОЗ представить план перерахунку фінансування медреформи через кілька днів

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 20:55
МОЗ представить план перерахунку фінансування медреформи через кілька днів
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Перерахунок повинен допомогти вирішити проблему фінансування лікарень

Міністерство охорони здоров'я протягом декількох днів представить чіткий план перерахунку другого етапу медичної реформи. Він повинен вирішити проблему фінансування лікарень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Те, що ми побачили за результатами запуску другого етапу реформи, не має нічого спільного з поліпшенням медицини. Це руйнування медицини. Думаю, нам залишилося кілька днів, щоб переглянути і запропонувати конкретний (варіант - ред.) в цифрах, яким чином ми будемо фінансувати до кінця 2020 року, щоб це не було катастрофою для деяких лікарень", - сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов анонсував введення нової системи фінансування лікарень. Зокрема, з 1 червня всі установи спеціалізованої і високоспеціалізованої допомоги отримають фінансування не менш ніж в 2019-му році.

Пізніше Національна служба здоров'я України (НСЗУ) заявила, що зміна формату фінансування лікарень в рамках перегляду медичної реформи є недоцільною. У НСЗУ зазначили, що це може призвести до втрати профіциту бюджету в понад 900 лікарнях.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українифінансимедреформа
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