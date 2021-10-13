UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Минздрав предлагает расширить перечень профессий для обязательной вакцинации

Автор: Александр Белоус

Министерство здравоохранения Украины предлагает дополнить Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Перечень будет дополнен социальными работниками и работниками некоторых госпредприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Предлагается дополнить перечень работниками:

  • Предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • Учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;
  • Предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83.

Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий для обязательной вакцинации.

Согласно приказу Минздрава, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина