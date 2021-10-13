Минздрав предлагает расширить перечень профессий для обязательной вакцинации

Министерство здравоохранения Украины предлагает дополнить Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Перечень будет дополнен социальными работниками и работниками некоторых госпредприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Предлагается дополнить перечень работниками:
Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий для обязательной вакцинации.
Согласно приказу Минздрава, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности