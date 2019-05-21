Минздрав предлагает изменить подход к назначению лекарств

Министерство здравоохранения Украины обнародовало для общественного обсуждения проект приказа, согласно которому в Украине будет предоставляться преимущество неинъекционным (пероральным) формам лекарственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Как отметили в пресс-службе, таким образом будут выполнены рекомендации Всемирной организации здравоохранения и во всех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие, врачи должны назначать именно таблетированные формы.

"Миф, будто уколы более действенны, чем таблетки, распространен не только в Украине. На самом деле в большинстве случаев неважно, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых рекомендована именно инъекционная форма (неотложные состояния, потеря сознания пациента, введение инсулина и тому подобное)", - говорится в сообщении.

Важнейшим применение этого подхода будет для детей, поскольку введение препаратов шприцем с иглой имеет болевой и психологический аспект. Часто дети после курса инъекционного лечения начинают панически бояться врачей и больниц. "Дети и взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без этого", - добавили в пресс-службе.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, средняя сумма расходов на лекарства и лечение за последний год среди тех, кто тратил какие-то средства на лекарства и лечение, составила 4 682 грн.

Напомним, в феврале 2019 года большинство украинцев уже подписали контракт с семейным доктором в рамках медицинской реформы. Три четверти (75%) респондентов, опрошенных КМИС, ответили "да" на вопрос "Вы или кто-либо в Вашей семьи подписал контракт с Вашим семейным врачом?" (из них 10,6% ответили, что сделали это в 2019 году, 64,5% - в 2018 году).