Минздрав потребовал от РФ допустить иностранных врачей к политзаключенным

Супрун просит допустить врачей для оценки состояния украинских политзаключенных

Министерство здравоохранения Украины требует от Российской Федерации допустить иностранных врачей к украинским политзаключенным. Об этом в Twitter сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Обратились к РФ с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным", - сообщила Супрун.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин написал руководителям МИД всего мира письма с призывом усилить давление на Россию для освобождения политзаключенных.

"Критически важно, чтобы Кремль освободил Владимира Балуха, Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления России, в том числе - усилением санкций", - отметил он.