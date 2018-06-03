Минздрав потребовал от РФ допустить иностранных врачей к политзаключенным

Супрун просит допустить врачей для оценки состояния украинских политзаключенных
Министерство здравоохранения Украины требует от Российской Федерации допустить иностранных врачей к украинским политзаключенным. Об этом в Twitter сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.
"Обратились к РФ с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным", - сообщила Супрун.
Звернулися до РФ з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів. Спільно з @PavloKlimkin нагадуємо світу що #TheyAreStillThere #FreeSentsov #FreeBalukh #FreeKolchenko pic.twitter.com/Hbq89RqdqR— Уляна Супрун (@usuprun) June 3, 2018
Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин написал руководителям МИД всего мира письма с призывом усилить давление на Россию для освобождения политзаключенных.
"Критически важно, чтобы Кремль освободил Владимира Балуха, Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления России, в том числе - усилением санкций", - отметил он.