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Минздрав потребовал от РФ допустить иностранных врачей к политзаключенным

НовостиПолитика    03.06.2018 - 14:53
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун просит допустить врачей для оценки состояния украинских политзаключенных

Министерство здравоохранения Украины требует от Российской Федерации допустить иностранных врачей к украинским политзаключенным. Об этом в Twitter сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Обратились к РФ с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным", - сообщила Супрун.

 

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин написал руководителям МИД всего мира письма с призывом усилить давление на Россию для освобождения политзаключенных.

"Критически важно, чтобы Кремль освободил Владимира Балуха, Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления России, в том числе - усилением санкций", - отметил он.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, политзаключенные, Уляна Супрун  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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