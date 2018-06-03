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МОЗ вимагає від РФ допустити іноземних лікарів до політв'язнів

НовиниПолітика    03.06.2018 - 14:53
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Супрун просить допустити лікарів для оцінки стану українських політв'язнів

Міністерство охорони здоров'я України вимагає від Російської Федерації допустити іноземних лікарів до українських політв'язнів. Про це у Twitter повідомила виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Звернулися до РФ з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв'язнів", - повідомила Супрун.

 

Нагадаємо, раніше голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін написав керівникам МЗС всього світу листа із закликом посилити тиск на Росію для звільнення політв'язнів.

"Критично важливо, щоб Кремль звільнив Володимира Балуха, Олега Сенцова і Олександра Кольченка, які оголосили голодування. Закликав консолідувати міжнародну відповідь на злочини Росії, в тому числі - посиленням санкцій", - зазначив він.

 

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Теги публікації: Російська Федерація, политзаключенные, Уляна Супрун  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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