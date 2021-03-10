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Минздрав подтвердил регистрацию вакцины от коронавируса Sinovac

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения подтвердило регистрацию в Украине вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Coronavac. Это уже третья вакцина, одобренная для использования в Украине.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

По его словам, данное решение было принято на основе изучения материалов, которые были предоставлены производителем, а именно регистрационных удостоверений, а также проведения анализа "польза-риск".

"Вчера Министерством здравоохранения было принято решение о государственной регистрации для экстренного медицинского применения под обязательством вакцины для профилактики COVID-19 производства компании Sinovac Coronavac", - сообщил Иващенко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Минздрав зарегистрировал вакцину Sinovac. Поставки первой партии ожидаются в марте.

Отметим, сейчас в Украине проходит вакцинация от коронавируса препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca. Данную вакцину зарегистрировали 23 февраля.

Также в стране в конце февраля зарегистрировали вакцину американской компании Pfizer.

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Новости Украины Министерство здравоохранения Украинывакцина от коронавирусаКоронавирус
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