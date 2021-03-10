МОЗ підтвердив реєстрацію вакцини від коронавіруса Sinovac

Міністерство охорони здоров'я підтвердило реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac Coronavac. Це вже третя вакцина, схвалена для використання в Україні.
Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.
За його словами, дане рішення було ухвалене на основі вивчення матеріалів, які були надані виробником, а саме реєстраційних посвідчень, а також проведення аналізу "користь-ризик".
"Вчора Міністерством охорони здоров'я було прийнято рішення про державної реєстрації для екстреного медичного застосування під зобов'язанням вакцини для профілактики COVID-19 виробництва компанії Sinovac Coronavac", - повідомив Іващенко.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що МОЗ зареєстрував вакцину Sinovac. Постачання першої партії очікуються в березні.
Зазначимо, зараз в Україні проходить вакцинація від коронавірусу препаратом Covishield від Oxford/AstraZeneca. Дану вакцину зареєстрували 23 лютого.
Також в країні наприкінці лютого зареєстрували вакцину американської компанії Pfizer.