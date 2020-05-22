Минздрав планирует ввести коэффициент сложности в тарифах на медуслуги

Министерство здравоохранения планирует ввести и откорректировать коэффициент сложности в тарифах на медицинские услуги. Глава Минздрава Максим Степанов провел встречу с представителем ООН в Украине Асенефа Лубрани.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что соответствующие изменения нужны для установления справедливых и обоснованных тарифов, которые обеспечат достойный уровень оплаты для медиков, а также качественные услуги для пациентов.

"Мы проводим изменения в медицинской реформе... есть принципы, от которых мы не откажемся. Например, это финансирование исключительно через НСЗУ. При этом оплата за пролеченный случай должна быть честной и понятной. Очень важно, чтобы это покрывало расходы и мало соответствующие коэффициенты по сложности того или другого случая", - отметил министр.

Кроме того, Степанов поблагодарил представителей ООН за поддержку Украины в борьбе с коронавирусом и на пути внедрения медицинской реформы. Стороны выразили готовность продолжить сотрудничество, чтобы применять в Украине передовой мировой опыт в области медицины.

"Украина - очень важна для ООН и мы отмечаем эффективность, с которой вы боретесь с коронавирусом. Мы заинтересованы в сотрудничестве и для нас очень важен ваш курс на открытость", - отметила координатор системы ООН в Украине.

Напомним, Министерство здравоохранения в течение нескольких дней представит четкий план пересчета второго этапа медицинской реформы, который должен решить проблему финансирования больниц.

Как писало РБК-Украина, ранее Степанов анонсировал введение новой системы финансирования больниц. В частности, с 1 июня все учреждения специализированной и высокоспециализированной помощи получат финансирование не менее чем в 2019 году.