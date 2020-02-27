МОЗ не планує продовжувати термін обсервації у Нових Санжарах

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

У Міністерстві керуються рекомендаціями ВООЗ

У Міністерстві охорони здоров'я не планують продовжувати термін обсервації в санаторії "Нові Санжари" евакуйованим з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї. Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

За його словами, можливість продовження обсервації залежить від рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Ми користуємося тільки інформацією ВООЗ. Оскільки зараз проводиться багато досліджень... Як тільки ВООЗ перегляне терміни обсервації, ми теж переглянемо", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, у 89 евакуйованих з китайського Уханя, які знаходяться в обсервації на території медичного центру "Нові Санжари", тести на коронавірус виявилися негативними.

Також проводилося тестування медичного персоналу "Нових Санжар". Їхні результати повідомлять завтра, 28 лютого.

Також РБК-Україна повідомляло, що раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявляла про відсутність підстав для продовження строку обсервації в санаторії "Нові Санжари" більш ніж на 14 днів.