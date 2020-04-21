Минздрав планирует получить 71 тыс. костюмов биологической защиты

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения в ближайшее время планирует получить 71 тыс. костюмов биологической защиты. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, полученные костюмы будут направлены по регионам в больницы, которые работают со случаями коронавируса.

"В ближайшее время Минздрав получит 71 тыс. костюмов биологической защиты. Это костюмы, которые полностью соответствуют критериям и нормативам по биологической защите от инфекционных болезней. Как только мы получим эти костюмы, они сразу будут направлены по нашим регионам", - сказал министр.

Кроме того, он добавил, что государство планирует закупать средства индивидуальной защиты.

Напомним, за сутки в медицинские учреждения с диагнозом коронавирус госпитализировали 126 украинцев.

Также в Украине за сутки заразились коронавирусом 415 человек. Больше всего инфицированных в Черновицкой области - 988.

Ранее РБК-Украина писало, что карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Решение о продлении карантина Кабинет министров рассмотрит завтра, 22 апреля.