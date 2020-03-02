МОЗ планує додаткові закупівлі обладнання через коронавірус

Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент готується потреба до уряду про виділення додаткових коштів

Міністерство охорони здоров'я України планує провести додаткову закупівлю обладнання для інфекційних відділень у зв'язку з можливим поширенням коронавіруса. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент МОЗ формує до уряду додаткову потребу для виділення коштів з резервного фонду.

"Ми сформуємо для уряду від Міністерства охорони здоров'я додаткову потребу для виділення коштів з резервного фонду бюджету для того, щоб провести додаткову закупівлю обладнання, яке буде використовуватися у відділеннях інтенсивної терапії інфекційних стаціонарів", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні в лабораторії розпочаті дослідження 4-х підозр на коронавірус. Досліджуються зразки трьох жителів Києва та однієї мешканки Чернівецької області.

Також повідомлялося, що між Україною та Іраном відкладені консультації щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані через спалах коронавірусу. При цьому генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що з'явилася комунікація з даного питання з іранськими правоохоронцями.