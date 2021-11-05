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Минздрав откроет больницу "Феофанию" для всех украинцев

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Пятница 05 ноября 2021 21:37
Минздрав откроет больницу "Феофанию" для всех украинцев Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения сделает больницу "Феофанию" доступной для всех украинцев. Таким образом выполнит указ президента за 2020 год.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам министра, уже с января следующего года, в "Феофанию" будут госпитализировать "простых людей".

"Этим мы выполним указ президента от 2020 года. С января следующего года "Феофания" зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также будут госпитализировать простых людей - скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и тому подобное", - отметил Ляшко.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Зеленский подписал указ об обеспечении доступности для граждан медпомощи, которая предоставляется клинической больницей "Феофания".

В частности, РБК-Украина также писало о том, что с 10 сентября "Феофания" начала принимать больных коронавирусом пациентов.

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Олег Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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