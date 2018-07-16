Минздрав опубликовал список водоемов, в которых не рекомендуют купаться

В список водоемов, в которых не рекомендуют купаться вошли пляжи из 18-ти областей

Минздрав обнародовал список водоемов, в которых не рекомендуется купитись. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Fаcebook.

Так, в этот список вошло 108 пляжей, качество воды которых не соответствует стандарта на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).

В этот список вошли воды 18-х областей:

Винницкая область:

Пляж "Химик", город Винница, река Южный Буг;

Пляж "Центральный", город Винница, река Южный Буг;

Рекреационная зона "Вишенское озеро", город Винница, открытая водоем;

Рекреационная зона город Бершадь, река Дохно;

Рекреационная зона города Бершадь река Берладинка;

Рекреационная зона, место отдыха город Ильинцы река Соб;

Рекреационная зона пгт Копайгород, Барский район, река Немия;

Рекреационная зона пгт. Бирюлево - завод, пгт. Браилов Жмеринский район, река Ров.

Волынская область:

Городской пляж, город Ковель, река Турия;

Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), город Ковель; река Турия, водохранилище;

Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), пгт Локачи , пруд

Пляж село Соловичі, озеро Велимче.

Донецкая область:

Городской пляж "Центральный", город Мариуполь, Азовское море

Днепропетровская область:

Пляж в парке имени Ф. Мершавцева, город Кривой Рог, Центрально-городской район, река Ингулец;

Пляж на пруду на территории ж/м ПАО "Южный ГОК", город Кривой Рог, Ингулецкий район;

Детский пляж КП ККП по улица Паланочна, 20, город Новомосковск, река Самара;

Зона отдыха город Подгороднее, город Подгороднее Днепровский район, река Кильчень.

Житомирская область:

Городской пляж, город Коростень, река Уж;

Рекреационная зона, город Житомир (район Полевой), водоем на месте бывшего карьера;

Рекреационная зона "Провалка" по 3-м провулоку Чехова, город Новоград-Волынский, река Смолка;

Рекреационная зона, город Новоград-Волынский, улица Гетмана Сагайдачного;

место слияния река Смолки из реки Случь;

Рекреационная зона, город Коростень,улица Грушевского, река Уж;

Рекреационная зона, город Коростень, улица Древлянская, река Уж;

Рекреационная зона точка № 3(подвесной мост), город Андрушевка, река Гуйва;

Рекреационная зона, город Бердичев, пруд "Рафзаводу";

Рекреационная зона, город Бердичев, пруд "Рафзаводу";

Рекреационная зона, город Коростышев, район парка, река Тетерев;

Рекреационная зона, село Підлуби, река Уборть

Закарпатская область:

Река Иршавка в пределах населенного пункта, село Заречье Иршавский район, река Иршавка;

Улица Окружная, город Мукачево, река Латорица;

Парк Победы, город Мукачево, река Латорица;

Улица Валенберга, город Мукачево, река Латорица;

Район монастіря, город Мукачево, река Латорица;

Место для купания "Залив", город Перечин, река Уж;

Место для купания "Дичка", село Ворочеве Перечинского района, река Уж

Запорожская область:

Городской пляж "Солнечный", город Энергодар, река Днепр

Киевская область:

Озеро Олесницьке, город Борисполь, озеро Олесницьке;

Озеро УМБ-17, город Борисполь;

Озеро микрорайона " Нестеровка ", город Борисполь, озеро Нестеровка;

Река Павловка, село Кийлов Бориспольский район;

Рекреационная зона, город Фастов, река Унава;

Рекреационная зона для отдыха населения, город Богуслав;

улица Мисайлівська, река Рось;

Пляж "Центральный", город Белая Церковь, река Рось;

Пляж микрорайона "Вокзальная", город Белая Церковь, река Рось;

Рекреационная зона места массового отдыха, город Тетиев, река Роська;

Рекреационная зона, город Васильков, река Стугна;

Рекреационная зона, пгт Гребенки, река Протока;

Киев:

Пляж "Детский”, Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский район, река Днепр;

Пляж "Предместная слободка", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский район, река Днепр;

Пляж “Золотой”, Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский район, река Днепр;

Пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский район, река Днепр;

Пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский район, река Днепр;

Пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский район, река Днепр;

Пляж "Радуга", ж/м "Березняки", Днепровский район, озеро Радуга;

Пляж "Тельбин", ж/м "Березняки", Днепровский район, озеро Тельбин;

Пляж "Черторой", Деснянский район - Пкио Дружбы народов, озеро "Черторой", река Днепр;

Пляж "Пуща-Водица" 5-7 линия, Оболонский районн, пруд на реке Горенка

Пляж "Галерный, Голосіїївський район, река Днепр

Кировоградская область:

Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, город Александрия, речка Березовка;

Место массового отдыха и купания, село Звенигородка, река Ингулец;

Место отдыха и купания в районе Войнівського водохранилища, село Войновка Александрийский район, река Ингулец;

Место купания и отдыха, село Петрово Знамянка'славянский район, Петровский пруд номер 1;

Место купания и отдыха, село Новониколаевка Знамянка'славянский район, пруд

Куманальний пляж, Гайворон, река Южный Буг

Луганская область:

Городской пляж, город Северодонецк, озеро Парковое;

Городской пляж, город Северодонецк, озеро Чистое;

Пляж базы отдыха "У озера Кривенькое", город Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Кривое;

Зона рекреации, водохранилище, город Сватово, водохранилище;

Зона рекреации,проезд Снежный, город Сватово, река Красная;

Зона рекреации, улица Первомайская-Набережная, город Сватово, река Красная;

Зона рекреации,площадь Согласия, город Сватово, река Красная;

Зона рекреации селоБабичеве, Троицкий район, село Бабичеве, водоем село Бабичеве;

Зона рекреации село Демино-Александровка, Троицкий район, село Демино-Александровка, водоем ;

Зона рекреации, город Кременная, город Кременная, река Красная;

Городской пляж, город Рубежное, озеро Песочное;

Зона рекреации, пгт Беловодск Беловодский район, река Деркул.

Львовская область:

Озеро "Молодежное",парк "Здоровье", город Золочев, Озеро "Молодежное"

Николаевская область;

Пляж Коблево-Рыбаковской зоне (Рыбаковка), Коблево-Рыбаковка, Березанский район, Черное море;

Пляж "Чайка", город Николаев, Днепро-Бугский лиман;

Рекреационная зона "Намыв", город Николаев, Днепро-Бугский лиман;

Рекреационная зона "Яхт-клуб", город Николаев;

Пляж "Прибой", город Николаев

Полтавская область:

Центральный городской пляж, город Кременчуг, река Днепр;

Пляж парка Воинов Інтренаціоналістів, город Кременчуг, река Сухой Кагамлык;

Ставок "Дамба", пгт.Машевка;

Ставок "Дачи", пгт.Машевка;

Центральный пляж, город Кобеляки, река Ворскла.

Ровенская область:

Пляж на улица Заводская, город Здолбунов;

Место массового отдыха "Гидропарк", город Здолбунов;

Пляж на улица Старомильська, город Здолбунов, река Устя (Старомильське водохранилище);

Пляж Ооо "Обароівінвест", село Обаров Ровенский район;

Пляж на улица Старомильська, город Здолбунов, река Устя (Старомильське водохранилище);

Пляж Ооо "Обароівінвест", село Обаров Ровенский район;

Пляж КЗ ГСУК "Электроник-Ровно", село Кустин Ровенский район, река Горынь;

Городской пляж, город Дубровица, река Горынь;

Городской пляж, город Сарны, река Случь;

Городской пляж, город Ровно, озеро Бы Угол;

Прибрежная полоса озера (пляж отсутствует), деревня Воронки;

Прибрежная полоса (пляж отсутствует), пгт.Владимирец, бассейн(искусственный пруд)

Район Водоем, пгт.Гоща, водоем;

Пляж город Радивилова, искусственный пруд, город Радивилов;

Река Слонівка;

Река Горынь (вход в район), село Гориньгрод;

Место массового отдыха город Вараш, город Вараш, река Стырь.

Тернопольская область:

Тернопольский городской пляж, город Тернополь, ріяка Серет, Тернопольский стал северо-западный берег.

Черкасская область:

Пляж "Сосновский", город Черкассы, река Днепр.

Черниговская область:

Место отдыха возле пешеходного моста, город Чернигов, река Десна;

Место отдыха ур. Яловщина, город Чернигов, река Стрижень.

Напомним, что в Киеве не рекомендуют купаться на одном из пляжей.