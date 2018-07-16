Минздрав опубликовал список водоемов, в которых не рекомендуют купаться
В список водоемов, в которых не рекомендуют купаться вошли пляжи из 18-ти областей
Минздрав обнародовал список водоемов, в которых не рекомендуется купитись. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Fаcebook.
Так, в этот список вошло 108 пляжей, качество воды которых не соответствует стандарта на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).
В этот список вошли воды 18-х областей:
Винницкая область:
Пляж "Химик", город Винница, река Южный Буг;
Пляж "Центральный", город Винница, река Южный Буг;
Рекреационная зона "Вишенское озеро", город Винница, открытая водоем;
Рекреационная зона город Бершадь, река Дохно;
Рекреационная зона города Бершадь река Берладинка;
Рекреационная зона, место отдыха город Ильинцы река Соб;
Рекреационная зона пгт Копайгород, Барский район, река Немия;
Рекреационная зона пгт. Бирюлево - завод, пгт. Браилов Жмеринский район, река Ров.
Волынская область:
Городской пляж, город Ковель, река Турия;
Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), город Ковель; река Турия, водохранилище;
Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), пгт Локачи , пруд
Пляж село Соловичі, озеро Велимче.
Донецкая область:
Городской пляж "Центральный", город Мариуполь, Азовское море
Днепропетровская область:
Пляж в парке имени Ф. Мершавцева, город Кривой Рог, Центрально-городской район, река Ингулец;
Пляж на пруду на территории ж/м ПАО "Южный ГОК", город Кривой Рог, Ингулецкий район;
Детский пляж КП ККП по улица Паланочна, 20, город Новомосковск, река Самара;
Зона отдыха город Подгороднее, город Подгороднее Днепровский район, река Кильчень.
Житомирская область:
Городской пляж, город Коростень, река Уж;
Рекреационная зона, город Житомир (район Полевой), водоем на месте бывшего карьера;
Рекреационная зона "Провалка" по 3-м провулоку Чехова, город Новоград-Волынский, река Смолка;
Рекреационная зона, город Новоград-Волынский, улица Гетмана Сагайдачного;
место слияния река Смолки из реки Случь;
Рекреационная зона, город Коростень,улица Грушевского, река Уж;
Рекреационная зона, город Коростень, улица Древлянская, река Уж;
Рекреационная зона точка № 3(подвесной мост), город Андрушевка, река Гуйва;
Рекреационная зона, город Бердичев, пруд "Рафзаводу";
Рекреационная зона, город Бердичев, пруд "Рафзаводу";
Рекреационная зона, город Коростышев, район парка, река Тетерев;
Рекреационная зона, село Підлуби, река Уборть
Закарпатская область:
Река Иршавка в пределах населенного пункта, село Заречье Иршавский район, река Иршавка;
Улица Окружная, город Мукачево, река Латорица;
Парк Победы, город Мукачево, река Латорица;
Улица Валенберга, город Мукачево, река Латорица;
Район монастіря, город Мукачево, река Латорица;
Место для купания "Залив", город Перечин, река Уж;
Место для купания "Дичка", село Ворочеве Перечинского района, река Уж
Запорожская область:
Городской пляж "Солнечный", город Энергодар, река Днепр
Киевская область:
Озеро Олесницьке, город Борисполь, озеро Олесницьке;
Озеро УМБ-17, город Борисполь;
Озеро микрорайона " Нестеровка ", город Борисполь, озеро Нестеровка;
Река Павловка, село Кийлов Бориспольский район;
Рекреационная зона, город Фастов, река Унава;
Рекреационная зона для отдыха населения, город Богуслав;
улица Мисайлівська, река Рось;
Пляж "Центральный", город Белая Церковь, река Рось;
Пляж микрорайона "Вокзальная", город Белая Церковь, река Рось;
Рекреационная зона места массового отдыха, город Тетиев, река Роська;
Рекреационная зона, город Васильков, река Стугна;
Рекреационная зона, пгт Гребенки, река Протока;
Киев:
Пляж "Детский”, Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский район, река Днепр;
Пляж "Предместная слободка", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский район, река Днепр;
Пляж “Золотой”, Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский район, река Днепр;
Пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский район, река Днепр;
Пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский район, река Днепр;
Пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский район, река Днепр;
Пляж "Радуга", ж/м "Березняки", Днепровский район, озеро Радуга;
Пляж "Тельбин", ж/м "Березняки", Днепровский район, озеро Тельбин;
Пляж "Черторой", Деснянский район - Пкио Дружбы народов, озеро "Черторой", река Днепр;
Пляж "Пуща-Водица" 5-7 линия, Оболонский районн, пруд на реке Горенка
Пляж "Галерный, Голосіїївський район, река Днепр
Кировоградская область:
Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, город Александрия, речка Березовка;
Место массового отдыха и купания, село Звенигородка, река Ингулец;
Место отдыха и купания в районе Войнівського водохранилища, село Войновка Александрийский район, река Ингулец;
Место купания и отдыха, село Петрово Знамянка'славянский район, Петровский пруд номер 1;
Место купания и отдыха, село Новониколаевка Знамянка'славянский район, пруд
Куманальний пляж, Гайворон, река Южный Буг
Луганская область:
Городской пляж, город Северодонецк, озеро Парковое;
Городской пляж, город Северодонецк, озеро Чистое;
Пляж базы отдыха "У озера Кривенькое", город Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Кривое;
Зона рекреации, водохранилище, город Сватово, водохранилище;
Зона рекреации,проезд Снежный, город Сватово, река Красная;
Зона рекреации, улица Первомайская-Набережная, город Сватово, река Красная;
Зона рекреации,площадь Согласия, город Сватово, река Красная;
Зона рекреации селоБабичеве, Троицкий район, село Бабичеве, водоем село Бабичеве;
Зона рекреации село Демино-Александровка, Троицкий район, село Демино-Александровка, водоем ;
Зона рекреации, город Кременная, город Кременная, река Красная;
Городской пляж, город Рубежное, озеро Песочное;
Зона рекреации, пгт Беловодск Беловодский район, река Деркул.
Львовская область:
Озеро "Молодежное",парк "Здоровье", город Золочев, Озеро "Молодежное"
Николаевская область;
Пляж Коблево-Рыбаковской зоне (Рыбаковка), Коблево-Рыбаковка, Березанский район, Черное море;
Пляж "Чайка", город Николаев, Днепро-Бугский лиман;
Рекреационная зона "Намыв", город Николаев, Днепро-Бугский лиман;
Рекреационная зона "Яхт-клуб", город Николаев;
Пляж "Прибой", город Николаев
Полтавская область:
Центральный городской пляж, город Кременчуг, река Днепр;
Пляж парка Воинов Інтренаціоналістів, город Кременчуг, река Сухой Кагамлык;
Ставок "Дамба", пгт.Машевка;
Ставок "Дачи", пгт.Машевка;
Центральный пляж, город Кобеляки, река Ворскла.
Ровенская область:
Пляж на улица Заводская, город Здолбунов;
Место массового отдыха "Гидропарк", город Здолбунов;
Пляж на улица Старомильська, город Здолбунов, река Устя (Старомильське водохранилище);
Пляж Ооо "Обароівінвест", село Обаров Ровенский район;
Пляж на улица Старомильська, город Здолбунов, река Устя (Старомильське водохранилище);
Пляж Ооо "Обароівінвест", село Обаров Ровенский район;
Пляж КЗ ГСУК "Электроник-Ровно", село Кустин Ровенский район, река Горынь;
Городской пляж, город Дубровица, река Горынь;
Городской пляж, город Сарны, река Случь;
Городской пляж, город Ровно, озеро Бы Угол;
Прибрежная полоса озера (пляж отсутствует), деревня Воронки;
Прибрежная полоса (пляж отсутствует), пгт.Владимирец, бассейн(искусственный пруд)
Район Водоем, пгт.Гоща, водоем;
Пляж город Радивилова, искусственный пруд, город Радивилов;
Река Слонівка;
Река Горынь (вход в район), село Гориньгрод;
Место массового отдыха город Вараш, город Вараш, река Стырь.
Тернопольская область:
Тернопольский городской пляж, город Тернополь, ріяка Серет, Тернопольский стал северо-западный берег.
Черкасская область:
Пляж "Сосновский", город Черкассы, река Днепр.
Черниговская область:
Место отдыха возле пешеходного моста, город Чернигов, река Десна;
Место отдыха ур. Яловщина, город Чернигов, река Стрижень.
Напомним, что в Киеве не рекомендуют купаться на одном из пляжей.