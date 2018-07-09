В Киеве не рекомендуют купаться ни на одном из пляжей

Сейчас на всех пляжах вывесили желтый флаг

Коммунальное предприятие исполнительного органа КГГА "Плесо" не рекомендует купаться ни на одном из пляжей Киева 9 июля. Об этом говорится на сайте предприятия.

Сейчас на всех пляжах вывесили желтый флаг, который означает, что купаться не рекомендуется.

Речь идет о пляже Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предместная-Слободка, Центральный, Галерная, Вербное, Пуща-Водица, Черторый, Радуга, Веселка, Тельбин.

Скриншот с сайта (pleso.org/)

Напомним, 26 июня Министерство здравоохранения обнародовало перечень 96 пляжей Ураины, где опасно купаться.Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья Минздрава, основываясь на результатах исследования воды 15-21 июня.

В частности, в Киевской области опасно купаться на 24 пляжах, в Винницкой - на семи, в Закарпатской - на шести.