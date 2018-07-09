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В Киеве не рекомендуют купаться ни на одном из пляжей

НовостиОбщество    09.07.2018 - 16:59
Фото: пляж "Золотой" (РБК-Украина)
Фото: пляж "Золотой" (РБК-Украина)

Сейчас на всех пляжах вывесили желтый флаг

Коммунальное предприятие исполнительного органа КГГА "Плесо" не рекомендует купаться ни на одном из пляжей Киева 9 июля. Об этом говорится на сайте предприятия.

Сейчас на всех пляжах вывесили желтый флаг, который означает, что купаться не рекомендуется.

Речь идет о пляже Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предместная-Слободка, Центральный, Галерная, Вербное, Пуща-Водица, Черторый, Радуга, Веселка, Тельбин.

Скриншот с сайта (pleso.org/)

Напомним, 26 июня Министерство здравоохранения обнародовало перечень 96 пляжей Ураины, где опасно купаться.Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья Минздрава, основываясь на результатах исследования воды 15-21 июня.

В частности, в Киевской области опасно купаться на 24 пляжах, в Винницкой - на семи, в Закарпатской - на шести.

Минздрав обнародовал перечень пляжей, на которых запрещено купаться На трех николаевских пляжах обнаружена кишечная палочка
Теги публикации: пляжный сезон, пляж, плавание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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