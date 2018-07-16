МОЗ опублікувало список водойм, в яких не рекомендують купатись
До списку водойм, в яких не рекомендують купатись увійшли пляжі з 18-ох областей
Центр громадського здоров'я (МОЗ) України оприлюднив список водойм, в яких не рекомендується купитись. Про це повідомляє прес-служба відомства на своїй сторінці у Fаcebook.
Так, у цей список ввійшло 108 пляжів, якість води яких не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички).
До цього списку увійшли води 18-ох областей:
Вінницька область:
Пляж "Хімік", місто Вінниця, річка Південний Буг;
Пляж "Центральний", місто Вінниця, річка Південний Буг;
Рекреаційна зона "Вишенське озеро", місто Вінниця, відкрита водойма;
Рекреаційна зона місто Бершадь, річка Дохно;
Рекреаційна зона міста Бершадь річка Берладинка;
Рекреаційна зона місце відпочинку місто Іллінці річка Соб;
Рекреаційна зона смт. Копайгород, Барський район, річка Немія;
Рекреаційна зона смт. Браїлів - завод, смт. Браїлів Жмеринський район, річка Рів.
Волинська область:
Міський пляж, місто Ковель, річка Турія;
Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), місто Ковель; річка Турія, водосховище;
Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі , ставок
Пляж село Соловичі, озеро Велимче.
Донецька область:
Міський пляж "Центральний", місто Маріуполь, Азовське море
Дніпропетровська область:
Пляж в парку імені Ф. Мершавцева, місто Кривий Ріг, Центрально-міський район, річка Інгулець;
Пляж на ставку на території ж/м ПАТ "Південний ГЗК", місто Кривий Ріг, Інгулецький район;
Дитячий пляж КП ККП по вулиця Паланочна, 20, місто Новомосковськ, річка Самара;
Зона відпочинку місто Підгороднє, місто Підгороднє Дніпровський район, річка Кільчень.
Житомирська область:
Міський пляж, місто Коростень, річка Уж;
Рекреаційна зона, місто Житомир (район Польова), водойма на місці колишнього кар’єру;
Рекреаційна зона "Провалка" по 3-му провулоку Чехова, місто Новоград-Волинський, річка Смолка;
Рекреаційна зона, місто Новоград-Волинський, вулиця Гетьмана Сагайдачного;
місце злиття річка Смолки з річки Случ;
Рекреаційна зона, місто Коростень,вулиця Грушевського, річка Уж;
Рекреаційна зона, місто Коростень, вулиця Древлянська, річка Уж;
Рекреаційна зона точка № 3(підвісний міст), місто Андрушівка, річка Гуйва;
Рекреаційна зона, місто Бердичів, ставок "Рафзаводу";
Рекреаційна зона, місто Бердичів, ставок "Рафзаводу";
Рекреаційна зона, місто Коростишів, район парку, річка Тетерів;
Рекреаційна зона, село Підлуби, річка Уборть.
Закарпатська область:
Річка Іршавка в межах населеного пункту, село Заріччя Іршавський район, річка Іршавка;
Вулиця Окружна, місто Мукачеве, річка Латориця;
Парк Перемоги, місто Мукачеве, річка Латориця;
Вулиця Валенберга, місто Мукачеве, річка Латориця;
Район монастіря, місто Мукачеве, річка Латориця;
Місце для купання "Залив", місто Перечин, річка Уж;
Місце для купання "Дичка", село Ворочеве Перечинського району, річка Уж.
Запорізька область:
Міський пляж "Сонячний", місто Енергодар, річка Дніпро
Київська область:
Озеро Олесницьке, місто Бориспіль, озеро Олесницьке;
Озеро УМБ-17, місто Бориспіль;
Озеро мікрорайону ″ Нестерівка ″, місто Бориспіль, озеро Нестерівка;
Річка Павлівка, село Кийлів Бориспільський район;
Рекреаційна зона, місто Фастів, річка Унава;
Рекреаційна зона для відпочинку населення, місто Богуслав;
вулиця Мисайлівська, річка Рось;
Пляж "Центральний", місто Біла Церква, річка Рось;
Пляж мікрорайону "Вокзальна", місто Біла Церква, річка Рось;
Рекреаційна зона місця масового відпочинку, місто Тетіїв, річка Роська;
Рекреаційна зона, місто Васильків, річка Стугна;
Рекреаційна зона, смт. Гребінки, річка Протока;
Київ:
Пляж "Дитячий”, Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський район, річка Дніпро;
Пляж "Передмістна слобідка", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський район, річка Дніпро;
Пляж “Золотий”, Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський район, річка Дніпро;
Пляж "Венеція", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський район, річка Дніпро;
Пляж "Молодіжний", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський район, річка Дніпро;
Пляж "Центральний", Гідропарк - на острові Труханів, Дніпровський район, річка Дніпро;
Пляж "Райдуга", ж/м "Березняки", Дніпровський район, озеро Райдуга;
Пляж "Тельбін", ж/м "Березняки", Дніпровський район, озеро Тельбін;
Пляж "Черторой", Деснянський район - ПКіВ Дружби народів, озеро "Чорторий", річка Дніпро;
Пляж "Пуща-Водиця" 5-7 лінія, Оболонський районн, ставок на річці Горенка
Пляж "Галерный, Голосіїївський район, річка Дніпро.
Кіровоградська область:
Місце масового відпочинку та купання, район 8-ої школи, місто Олександрія, річка Березівка;
Місце масового відпочинку та купання, село Звенигородка, річка Інгулець;
Місце відпочинку та купання в районі Войнівського водосховища, село Войнівка Олександрійський район, річка Інгулець;
Місце купання та відпочинку, село Петрово Знам'янський район, Петрівський ставок номер 1;
Місце купання та відпочинку, село Новомиколаївка Знам'янський район, ставок
Куманальний пляж, Гайворон, річка Південий Буг.
Луганська область:
Міський пляж, місто Сєвєродонецьк, озеро Паркове;
Міський пляж, місто Сєвєродонецьк, озеро Чисте;
Пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке", місто Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Кривеньке;
Зона рекреації, водосховище, місто Сватове, водосховище;
Зона рекреації,проїзд Сніжний, місто Сватове, річка Красна;
Зона рекреації, вулиця Першотравнева-Набережна, місто Сватове, річка Красна;
Зона рекреації,площа Злагоди, місто Сватове, річка Красна;
Зона рекреації селоБабичеве, Троїцький район, село Бабичеве, водоймище село Бабичеве;
Зона рекреації село Демино-Олександрівка, Троїцький район, село Демино-Олександрівка, водоймище ;
Зона рекреації місто Кремінна, місто Кремінна, річка Красна;
Міський пляж, місто Рубіжне, озеро Пісочне;
Зона рекреації, смт. Біловодськ Біловодський район, річка Деркул.
Львівська область:
Озеро "Молодіжне",парк "Здоров’я", місто Золочів, Озеро "Молодіжне"
Миколаївська область;
Пляж Коблево-Рибаківській зоні (Рибаківка), Коблево-Рибаківка, Березанський район, Чорне море;
Пляж "Чайка", місто Миколаїв, Дніпро-Бугський лиман;
Рекреаційна зона "Намив", місто Миколаїв, Дніпро-Бугський лиман;
Рекреаційна зона "Яхт-клуб", місто Миколаїв;
Пляж "Прибій", місто Миколаїв.
Полтавська область:
Центральний міський пляж, місто Кременчук, річка Дніпро;
Пляж парку Воїнів Інтренаціоналістів, місто Кременчук, річка Сухий Кагамлик;
Ставок "Дамба", смт.Машівка;
Ставок "Дачи", смт.Машівка;
Центральний пляж, місто Кобеляки, річка Ворскла.
Рівненська область:
Пляж на вулиця Заводська, місто Здолбунів;
Місце масового відпочинку "Гідропарк", місто Здолбунів;
Пляж на вулиця Старомильська, місто Здолбунів, річка Устя (Старомильське водосховище);
Пляж ТзОВ "Обароівінвест", село Обарів Рівненський район;
Пляж на вулиця Старомильська, місто Здолбунів, річка Устя (Старомильське водосховище);
Пляж ТзОВ "Обароівінвест", село Обарів Рівненський район;
Пляж КЗ ДСОК "Електронік-Рівне", село Кустин Рівненський район, річка Горинь;
Міський пляж, місто Дубровиця, річка Горинь;
Міський пляж, місто Сарни, річка Случ;
Міський пляж, місто Рівне, озеро Б. Кут;
Прибережна смуга озера (пляж відсутній), село Воронки;
Прибережна смуга (пляж відсутній), смт.Володимирець, басейн(штучний став)
Район Водоймище, смт.Гоща, водоймище;
Пляж місто Радивилова, штучний став, місто Радивилів;
Річка Слонівка;
Річка Горинь (вхід в район), село Гориньгрод;
Місце масового відпочинку місто Вараш, місто Вараш, річка Стир.
Тернопільська область:
Тернопільський міський пляж, місто Тернопіль, ріяка Серет, Тернопільський став північно-західний берег.
Черкаська область:
Пляж "Соснівський", місто Черкаси, річка Дніпро.
Чернігівська область:
Місце відпочинку біля пішохідного мосту, місто Чернігів, річка Десна;
Місце відпочинку ур. Ялівщина, місто Чернігів, річка Стрижень.
Нагадаємо, що у Києві не рекомендують купатися на жодному з пляжів.