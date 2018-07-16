МОЗ опублікувало список водойм, в яких не рекомендують купатись

До списку водойм, в яких не рекомендують купатись увійшли пляжі з 18-ох областей

Центр громадського здоров'я (МОЗ) України оприлюднив список водойм, в яких не рекомендується купитись. Про це повідомляє прес-служба відомства на своїй сторінці у Fаcebook.

Так, у цей список ввійшло 108 пляжів, якість води яких не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички).

До цього списку увійшли води 18-ох областей:

Вінницька область:

Пляж "Хімік", місто Вінниця, річка Південний Буг;

Пляж "Центральний", місто Вінниця, річка Південний Буг;

Рекреаційна зона "Вишенське озеро", місто Вінниця, відкрита водойма;

Рекреаційна зона місто Бершадь, річка Дохно;

Рекреаційна зона міста Бершадь річка Берладинка;

Рекреаційна зона місце відпочинку місто Іллінці річка Соб;

Рекреаційна зона смт. Копайгород, Барський район, річка Немія;

Рекреаційна зона смт. Браїлів - завод, смт. Браїлів Жмеринський район, річка Рів.

Волинська область:

Міський пляж, місто Ковель, річка Турія;

Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), місто Ковель; річка Турія, водосховище;

Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі , ставок

Пляж село Соловичі, озеро Велимче.

Донецька область:

Міський пляж "Центральний", місто Маріуполь, Азовське море

Дніпропетровська область:

Пляж в парку імені Ф. Мершавцева, місто Кривий Ріг, Центрально-міський район, річка Інгулець;

Пляж на ставку на території ж/м ПАТ "Південний ГЗК", місто Кривий Ріг, Інгулецький район;

Дитячий пляж КП ККП по вулиця Паланочна, 20, місто Новомосковськ, річка Самара;

Зона відпочинку місто Підгороднє, місто Підгороднє Дніпровський район, річка Кільчень.

Житомирська область:

Міський пляж, місто Коростень, річка Уж;

Рекреаційна зона, місто Житомир (район Польова), водойма на місці колишнього кар’єру;

Рекреаційна зона "Провалка" по 3-му провулоку Чехова, місто Новоград-Волинський, річка Смолка;

Рекреаційна зона, місто Новоград-Волинський, вулиця Гетьмана Сагайдачного;

місце злиття річка Смолки з річки Случ;

Рекреаційна зона, місто Коростень,вулиця Грушевського, річка Уж;

Рекреаційна зона, місто Коростень, вулиця Древлянська, річка Уж;

Рекреаційна зона точка № 3(підвісний міст), місто Андрушівка, річка Гуйва;

Рекреаційна зона, місто Бердичів, ставок "Рафзаводу";

Рекреаційна зона, місто Бердичів, ставок "Рафзаводу";

Рекреаційна зона, місто Коростишів, район парку, річка Тетерів;

Рекреаційна зона, село Підлуби, річка Уборть.

Закарпатська область:

Річка Іршавка в межах населеного пункту, село Заріччя Іршавський район, річка Іршавка;

Вулиця Окружна, місто Мукачеве, річка Латориця;

Парк Перемоги, місто Мукачеве, річка Латориця;

Вулиця Валенберга, місто Мукачеве, річка Латориця;

Район монастіря, місто Мукачеве, річка Латориця;

Місце для купання "Залив", місто Перечин, річка Уж;

Місце для купання "Дичка", село Ворочеве Перечинського району, річка Уж.

Запорізька область:

Міський пляж "Сонячний", місто Енергодар, річка Дніпро

Київська область:

Озеро Олесницьке, місто Бориспіль, озеро Олесницьке;

Озеро УМБ-17, місто Бориспіль;

Озеро мікрорайону ″ Нестерівка ″, місто Бориспіль, озеро Нестерівка;

Річка Павлівка, село Кийлів Бориспільський район;

Рекреаційна зона, місто Фастів, річка Унава;

Рекреаційна зона для відпочинку населення, місто Богуслав;

вулиця Мисайлівська, річка Рось;

Пляж "Центральний", місто Біла Церква, річка Рось;

Пляж мікрорайону "Вокзальна", місто Біла Церква, річка Рось;

Рекреаційна зона місця масового відпочинку, місто Тетіїв, річка Роська;

Рекреаційна зона, місто Васильків, річка Стугна;

Рекреаційна зона, смт. Гребінки, річка Протока;

Київ:

Пляж "Дитячий”, Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський район, річка Дніпро;

Пляж "Передмістна слобідка", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський район, річка Дніпро;

Пляж “Золотий”, Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський район, річка Дніпро;

Пляж "Венеція", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський район, річка Дніпро;

Пляж "Молодіжний", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський район, річка Дніпро;

Пляж "Центральний", Гідропарк - на острові Труханів, Дніпровський район, річка Дніпро;

Пляж "Райдуга", ж/м "Березняки", Дніпровський район, озеро Райдуга;

Пляж "Тельбін", ж/м "Березняки", Дніпровський район, озеро Тельбін;

Пляж "Черторой", Деснянський район - ПКіВ Дружби народів, озеро "Чорторий", річка Дніпро;

Пляж "Пуща-Водиця" 5-7 лінія, Оболонський районн, ставок на річці Горенка

Пляж "Галерный, Голосіїївський район, річка Дніпро.

Кіровоградська область:

Місце масового відпочинку та купання, район 8-ої школи, місто Олександрія, річка Березівка;

Місце масового відпочинку та купання, село Звенигородка, річка Інгулець;

Місце відпочинку та купання в районі Войнівського водосховища, село Войнівка Олександрійський район, річка Інгулець;

Місце купання та відпочинку, село Петрово Знам'янський район, Петрівський ставок номер 1;

Місце купання та відпочинку, село Новомиколаївка Знам'янський район, ставок

Куманальний пляж, Гайворон, річка Південий Буг.

Луганська область:

Міський пляж, місто Сєвєродонецьк, озеро Паркове;

Міський пляж, місто Сєвєродонецьк, озеро Чисте;

Пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке", місто Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Кривеньке;

Зона рекреації, водосховище, місто Сватове, водосховище;

Зона рекреації,проїзд Сніжний, місто Сватове, річка Красна;

Зона рекреації, вулиця Першотравнева-Набережна, місто Сватове, річка Красна;

Зона рекреації,площа Злагоди, місто Сватове, річка Красна;

Зона рекреації селоБабичеве, Троїцький район, село Бабичеве, водоймище село Бабичеве;

Зона рекреації село Демино-Олександрівка, Троїцький район, село Демино-Олександрівка, водоймище ;

Зона рекреації місто Кремінна, місто Кремінна, річка Красна;

Міський пляж, місто Рубіжне, озеро Пісочне;

Зона рекреації, смт. Біловодськ Біловодський район, річка Деркул.

Львівська область:

Озеро "Молодіжне",парк "Здоров’я", місто Золочів, Озеро "Молодіжне"

Миколаївська область;

Пляж Коблево-Рибаківській зоні (Рибаківка), Коблево-Рибаківка, Березанський район, Чорне море;

Пляж "Чайка", місто Миколаїв, Дніпро-Бугський лиман;

Рекреаційна зона "Намив", місто Миколаїв, Дніпро-Бугський лиман;

Рекреаційна зона "Яхт-клуб", місто Миколаїв;

Пляж "Прибій", місто Миколаїв.

Полтавська область:

Центральний міський пляж, місто Кременчук, річка Дніпро;

Пляж парку Воїнів Інтренаціоналістів, місто Кременчук, річка Сухий Кагамлик;

Ставок "Дамба", смт.Машівка;

Ставок "Дачи", смт.Машівка;

Центральний пляж, місто Кобеляки, річка Ворскла.

Рівненська область:

Пляж на вулиця Заводська, місто Здолбунів;

Місце масового відпочинку "Гідропарк", місто Здолбунів;

Пляж на вулиця Старомильська, місто Здолбунів, річка Устя (Старомильське водосховище);

Пляж ТзОВ "Обароівінвест", село Обарів Рівненський район;

Пляж на вулиця Старомильська, місто Здолбунів, річка Устя (Старомильське водосховище);

Пляж ТзОВ "Обароівінвест", село Обарів Рівненський район;

Пляж КЗ ДСОК "Електронік-Рівне", село Кустин Рівненський район, річка Горинь;

Міський пляж, місто Дубровиця, річка Горинь;

Міський пляж, місто Сарни, річка Случ;

Міський пляж, місто Рівне, озеро Б. Кут;

Прибережна смуга озера (пляж відсутній), село Воронки;

Прибережна смуга (пляж відсутній), смт.Володимирець, басейн(штучний став)

Район Водоймище, смт.Гоща, водоймище;

Пляж місто Радивилова, штучний став, місто Радивилів;

Річка Слонівка;

Річка Горинь (вхід в район), село Гориньгрод;

Місце масового відпочинку місто Вараш, місто Вараш, річка Стир.

Тернопільська область:

Тернопільський міський пляж, місто Тернопіль, ріяка Серет, Тернопільський став північно-західний берег.

Черкаська область:

Пляж "Соснівський", місто Черкаси, річка Дніпро.

Чернігівська область:

Місце відпочинку біля пішохідного мосту, місто Чернігів, річка Десна;

Місце відпочинку ур. Ялівщина, місто Чернігів, річка Стрижень.

Нагадаємо, що у Києві не рекомендують купатися на жодному з пляжів.