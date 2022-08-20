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Минздрав опубликовал памятку о йодной профилактике: что надо знать

Фото: Минздрав опубликовал памятку о йодной профилактике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

МОЗ рассказало о йодной профилактике при радиационной аварии, которая может случиться на ядерных установках атомной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения Украины.

"В случае аварии на ядерных установках атомной станции может произойти выброс радиоизотопов йода, цезия, стронция и других радионуклидов. В результате выброса может образоваться радиационное облако, которое может загрязнять почву, поверхности, пищу и воду. Кроме того, осадки из облака могут оседать на коже и одежде человека", - говорится в сообщении.

Для уменьшения негативного влияния на щитовидную железу рекомендуется использовать калий йодид. Принимая препарат, происходит блокирование щитовидной железы, что препятствует накоплению в ней радиоизотопов йода.

Инструкция Минздрава

  • Принимать калий йодида надо лишь после официального оповещения;
  • В случае необходимости будут определяться пункты выдачи препарата;
  • Если авария произошла, гражданским надо оставаться в укрытиях.

Оптимальный эффект йодной профилактики достигается, если препарат принимают за 6 и менее часов до поступления радиоактивного "облака". Через сутки после поступления "облака", принимать препарат не рекомендуется. Препарат не назначают людям старше 40 лет.

Напомним, что ранее Минздрав публиковал инструкцию действий при радиационной аварии.

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Министерство здравоохранения Украины