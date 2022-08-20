Минздрав опубликовал памятку о йодной профилактике: что надо знать

МОЗ рассказало о йодной профилактике при радиационной аварии, которая может случиться на ядерных установках атомной станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения Украины.
"В случае аварии на ядерных установках атомной станции может произойти выброс радиоизотопов йода, цезия, стронция и других радионуклидов. В результате выброса может образоваться радиационное облако, которое может загрязнять почву, поверхности, пищу и воду. Кроме того, осадки из облака могут оседать на коже и одежде человека", - говорится в сообщении.
Для уменьшения негативного влияния на щитовидную железу рекомендуется использовать калий йодид. Принимая препарат, происходит блокирование щитовидной железы, что препятствует накоплению в ней радиоизотопов йода.
Оптимальный эффект йодной профилактики достигается, если препарат принимают за 6 и менее часов до поступления радиоактивного "облака". Через сутки после поступления "облака", принимать препарат не рекомендуется. Препарат не назначают людям старше 40 лет.
Напомним, что ранее Минздрав публиковал инструкцию действий при радиационной аварии.
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