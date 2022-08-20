МОЗ опублікувало пам’ятку про йодну профілактику: що треба знати

МОЗ розповіло про йодну профілактику при радіаційній аварії, яка може трапитись на ядерних установках атомної станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я України.
"У разі аварії на ядерних установках атомної станції може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів. В результаті викиду може утворитися радіаційна хмара, яка може забруднювати ґрунт, поверхні, їжу та воду. Крім того, опади з хмари можуть осідати на шкірі та одязі людини", - йдеться у повідомленні.
Для зменшення негативного впливу на щитоподібну залозу рекомендується використовувати калій йодид. Приймаючи препарат, відбувається блокування щитоподібної залози, що перешкоджає накопиченню в ній радіоізотопів йоду.
Оптимальний ефект йодної профілактики досягається, якщо препарат приймають за 6 та менше годин до надходження радіоактивної "хмари". Через добу після надходження "хмари", приймати препарат не рекомендується. Препарат не призначають людям старшим 40 років.
Нагадаємо, що раніше МОЗ публікувало інструкцію дій при радіаційній аварії.
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