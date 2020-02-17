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МОЗ визначився з об'єктом для розміщення евакуйованих з Уханя

Новини » Суспільство     17.02.2020 - 15:24
МОЗ визначився з об'єктом для розміщення евакуйованих з Уханя
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Також визначили резервну установу, де зможуть розміститися українці

Міністерство охорони здоров'я України визначилося з основним та резервним об'єктами для розміщення евакуйованих з Уханя (Китай) у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні є два об'єкти, які не можуть бути названі.

"Але вони визначені. Один основний і один резервний, на випадок, якщо щось станеться в момент евакуації", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український літак вивезе з Уханя також громадян Аргентини. Зокрема, українська сторона повідомила про згоду прийняти аргентинців на борт літака, який 18 лютого відправиться в Китай.

Станом на 17 лютого жертвами коронавірусу в Китаї стали понад 1700 осіб. Число підтверджених випадків зараження коронавірусом досягло 70 548 осіб. З них зараз хворіють 57 934 людини, у важкому стані - 10 644 осіб.

За останню добу в Китаї померло 105 осіб та було виявлено 1,5 тисячі нових випадків захворювання.

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