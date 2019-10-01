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Минздрав планирует снизить продолжительность госпитализации пациентов

Новости » Общество    01.10.2019 - 02:40
Минздрав планирует снизить продолжительность госпитализации пациентов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Планы Минздрава прописаны в новой программе деятельности правительства

Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) планирует сократить среднюю продолжительность госпитализации пациентов на 20%. Как передает РБК-Украина, об этом говорится в новой Программе деятельности правительства.

Кроме того, планируется снизить на 10% количество случаев, когда в результате болезни у человека снизилась работоспособность.

Также правительство гарантирует гражданам доступ к определенного пакета самых необходимых медицинских услуг. Достичь цели Минздрав планирует благодаря заключению контрактов между медицинскими учреждениями и государством по принципу "деньги ходят за пациентом".

"По предварительной оценке, это даст возможность домохозяйствам экономить не менее 15% на лечении", - говорится в документе.

Министерство обещает ввести страхование ответственности врачей в случае причинения вреда пациенту.

"Мы продолжим развивать программу "доступные лекарства", постепенно расширяя перечень бесплатных для пациента лекарственных средств. Как следствие, лекарства от самых распространенных болезней станут доступнее", - указано в программе.

Напомним, 30 сентября 2019 на сайте Верховной рады появился текст Программы действий Кабинета министров. Данная программа - это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство.

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