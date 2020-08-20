Минздрав Омской области рассмотрит вопрос транспортировки Навального

Врачи проведут консилиум относительно состояния Навального
Медицинский консилиум оценит возможность транспортировки российского оппозиционера Алексея Навального из больницы в Омске. Врачи должны решить, можно ли Навального перевозить в другую больницу.
Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Омской области, передает российское агентство ТАСС.
"Его отпустят только после того, как будет проведен консилиум, где врачи примут решение, транспортабелен он или нет", - пояснили в Минздраве.
До этого юрист российского оппозиционера Иван Жданов сообщал, что в омской больнице отказываются разрешать транспортировку Навального.
"Это позиция больницы, что его состояние не транспортабельно", - написал Жданов в Twitter.
Напомним, сегодня во время рейса в Москву российскому оппозиционеру Навальному стало плохо. Самолету пришлось экстренно садиться в Омске, после чего Навального госпитализировали. Сторонники Навального говорят, что его могли отравить, но врачи до сих пор не знают причин ухудшения его состояния.
Сторонники Навального попросили Кремль помочь с переводом оппозиционера в зарубежную больницу.
Сейчас оппозиционер находится в коме, но его состояние стабильное.