МОЗ Омської області розгляне питання транспортування Навального

Медичний консиліум оцінить можливість транспортування російського опозиціонера Олексія Навального з лікарні в Омську. Лікарі повинні вирішити, чи можна Навального перевозити до іншої лікарні.

Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я Омської області, передає російське агентство ТАСС.

"Його відпустять тільки після того, як буде проведено консиліум, де лікарі ухвалять рішення, транспортабельний він чи ні", - пояснили в МОЗ.

До цього юрист російського опозиціонера Іван Жданов повідомляв, що в омській лікарні відмовляються дозволяти транспортування Навального.

"Це позиція лікарні, що його стан не транспортабельний", - написав Жданов у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні під час рейсу до Москви російському опозиціонеру Навальному стало зле. Літаку довелося екстрено сідати в Омську, після чого Навального госпіталізували. Прихильники Навального говорять, що його могли отруїти, але лікарі досі не знають причин погіршення його стану.

Прихильники Навального попросили Кремль допомогти з переведенням опозиціонера до закордонної лікарні.

Зараз опозиціонер перебуває у комі, але його стан стабільний.