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У Навального просят Кремль помочь с переводом на лечение за границу

Омск, Четверг 20 августа 2020 17:55
У Навального просят Кремль помочь с переводом на лечение за границу
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Навального хотят перевести в ведущий токсикологический центр в Европе

У российского оппозиционного политика Алексея Навального просят Кремль о помощи в переводе на лечение в зарубежную клинику. Ранее в Кремле пообещали рассмотреть запрос, если он поступит.

Об этом в Twitter сообщила его лечащий врач Анастасия Васильева.

"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе", - сообщила она.

Васильева добавила, что главврач омской больницы скорой помощи № 1 отказывается предоставить выписку или эпикриз (суждение о состоянии больного и о диагнозе).

Отметим, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль окажет помощь в эвакуации Навального на лечение за границу, если поступят обращения за такой помощью.

Напомним, ранее сообщалось, что состояние Навального стабилизировалось.

Его госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске, на борту ему резко стало плохо; врачи местной больницы до сих пор не установили диагноз.

В то же время версия об отравлении пока не подтверждена.

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