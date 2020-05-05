Израиль разработал пассивную вакцину от COVID-19

Фото: министр обороны Израиля Нафтали Беннетт (wikimedia.org)

Пассивная вакцина блокирует и нейтрализует коронавирус в организме

Израильский институт биологических исследований (IIBR) завершил фазу разработки антитела против коронавируса COVID-19 или пассивной вакцины. Об этом заявил министр обороны Израиля Нафтали Беннетт, передает The Jerusalem Post.

Сообщается, что вчера исследовательская группа лаборатории Ness Ziona проинформировала о выявлении антитела, которое атакует коронавирус и нейтрализует его в организме. На сегодня IIBR работает над патентом для своего антитела и заключением контракта на его коммерческую разработку. Все юридические процедуры будут согласованы с Министерством обороны Израиля.

"Я горжусь сотрудниками Биологического института, которые совершили серьезный прорыв. Еврейское творчество и изобретательность привели к этому удивительному достижению", - добавил Беннет.

Также сообщается, что в апреле IIBR начал тестирование своего прототипа вакцины на основе антител на грызунах. Кроме того, институт собирает плазму выздоровевших от COVID-19 для исследований.

The Jerusalem Post отмечает, что вторая израильская исследовательская группа MigVax на сегодня близка к завершению первого этапа разработки вакцины против коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль выделит 60 млн долларов на разработку вакцины от COVID-19.

Вчера в ходе европейского марафона по сбору средств ЕС заявил о выделении миллиарда евро на разработку вакцины от коронавируса. К инициативе присоединился ряд европейских стран, которые в общей сложности привлекли более 7 млрд евро на эти цели.