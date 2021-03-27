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Минздрав обсуждает возможность перенесения мобильного COVID-госпиталя в другие регионы

Автор: РБК-Украина

В субботу, 27 марта, состоялось оперативное совещание Министерства здравоохранения и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В ходе заседания участники обсудили изменение дислокации мобильного госпиталя для больных коронавирусом.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"Обсудили изменение дислокации госпиталя, поскольку ситуация с нагрузкой на систему здравоохранения в Ивано-Франковской области стабилизировалась. В то же время отмечаем рост количества госпитализации в соседних областях и на юге страны", - заявил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что мобильный COVID-госпиталь из Ивано-Франковской области могут перевезти в Киев.

"Мобильный госпиталь ГСЧС сейчас развернут в Ивано-Франковской области. То, что касается области, там уже почти в течение недели мы фиксируем стабилизацию ситуации. И уверен, что в ближайшее время мы сможем его перевезти в другое место, в том числе в Киев, если это понадобится", - сообщил он.

Кроме того, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко отметил, что спустя полгода не выполнено обещание о задействовании в столице больниц Национальной академии медицинских наук, ведомственной больницы "Укрзализныци" и национальных больниц.

"При таких темпах госпитализации, через несколько дней в Киеве может не хватать койкомест для больных", - подчеркивал он.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныгоспитальВиктор ЛяшкоКоронавирус
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