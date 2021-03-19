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Мобильный COVID-госпиталь из Ивано-Франковской области могут перевезти в Киев

Новина українською → Украина, Пятница 19 марта 2021 10:55
Мобильный COVID-госпиталь из Ивано-Франковской области могут перевезти в Киев Фото: мобильный госпиталь (dsns.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что мобильный COVID-госпиталь из Ивано-Франковской области могут перевезти в Киев. В области наблюдается стабилизация ситуации.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Мобильный госпиталь ГСЧС сейчас развернут в Ивано-Франковской области. То, что касается области, там уже почти в течение недели мы фиксируем стабилизацию ситуации. И уверен, что в ближайшее время мы сможем его перевезти в другое место, в том числе в Киев, если это понадобится", - сказал глава Минздрава.

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