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Минздрав обновил список стран "красной зоны": что изменилось

Автор: Игорь Литвиненко

В "красную зону" попала Болгария

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной зоны". В частности, в список попала Болгария.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего в списке "красной зоны" находится 61 страна. Среди них США, Армения, Бельгия, Израиль, Молдова, Россия, Беларусь, ОАЭ, Черногория, Казахстан, Франция, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Канада, Украина, Египет, Албания, Болгария, Чехия и другие.

В список "зеленой зоны" попали Румыния, Сербия, Польша, Хорватия, Италия, Греция, Турция, Нидерланды, Кипр, Швейцария, Узбекистан, Австрия, Словения, Венгрия, Норвегия, Германия, Словакия, Эстония, Грузия, Латвия и другие.

Фото: страны "красной зоны"

Остальные страны входят в так называемую "зеленую зону".

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Отметим, при въезде из страны "красной зоны" необходимо будет пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию. Для стран "зеленой зоны" такое правило не действует.

Напомним, граждане, которые въезжают в Украину из стран "красной зоны" могут досрочно завершить самоизоляцию, для этого необходимо получить негативный ПЦР-тест на коронавирус в лицензированной лаборатории ЦОЗ.

Ранее РБК-Украина писало, что Черногория упростила правила въезда для граждан из Украины, больше не нужно иметь негативный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Кроме этого с 8 июля возобновились регулярные перелеты из Киева в Дубай (ОАЭ).

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