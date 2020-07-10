Минздрав обновил список стран "красной зоны": что изменилось

В "красную зону" попала Болгария
Министерство здравоохранения обновило список стран "красной зоны". В частности, в список попала Болгария.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Всего в списке "красной зоны" находится 61 страна. Среди них США, Армения, Бельгия, Израиль, Молдова, Россия, Беларусь, ОАЭ, Черногория, Казахстан, Франция, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Канада, Украина, Египет, Албания, Болгария, Чехия и другие.
В список "зеленой зоны" попали Румыния, Сербия, Польша, Хорватия, Италия, Греция, Турция, Нидерланды, Кипр, Швейцария, Узбекистан, Австрия, Словения, Венгрия, Норвегия, Германия, Словакия, Эстония, Грузия, Латвия и другие.
Фото: страны "красной зоны"
Остальные страны входят в так называемую "зеленую зону".
Отметим, при въезде из страны "красной зоны" необходимо будет пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию. Для стран "зеленой зоны" такое правило не действует.
Напомним, граждане, которые въезжают в Украину из стран "красной зоны" могут досрочно завершить самоизоляцию, для этого необходимо получить негативный ПЦР-тест на коронавирус в лицензированной лаборатории ЦОЗ.
Ранее РБК-Украина писало, что Черногория упростила правила въезда для граждан из Украины, больше не нужно иметь негативный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Кроме этого с 8 июля возобновились регулярные перелеты из Киева в Дубай (ОАЭ).