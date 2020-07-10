МОЗ оновив список країн "червоної зони": що змінилося

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони". Зокрема, в список потрапила Болгарія.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Всього в списку "червоної зони" знаходиться 61 країна. Серед них США, Вірменія, Бельгія, Ізраїль, Молдова, Росія, Білорусь, ОАЕ, Чорногорія, Казахстан, Франція, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Канада, Україна, Єгипет, Албанія, Болгарія, Чехія та інші..

В список "зеленої зони" потрапили Румунія, Сербія, Польща, Хорватія, Італія, Греція, Туреччина, Нідерланди, Кіпр, Швейцарія, Узбекистан, Австрія, Словенія, Угорщина, Норвегія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Грузія, Латвія та інші.

Фото: країни "червоної зони"

Решта країн входить до так званої "зеленої зони".





Відзначимо, при в'їзді з країни "червоної зони" необхідно буде пройти обов'язкову двотижневу самоізоляцію. Для країн "зеленої зони" таке правило не діє.

Нагадаємо, громадяни, які в'їжджають в Україну з країн "червоної зони" можуть достроково завершити самоізоляцію, для цього необхідно отримати негативний ПЛР-тест на коронавірус в ліцензованій лабораторії ЦГЗ.

Раніше РБК-Україна писало, що Чорногорія спростила правила в'їзду для громадян з України, більше не потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Крім цього з 8 липня поновилися регулярні перельоти з Києва до Дубай (ОАЕ).