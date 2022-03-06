Минздрав обновил список аптек по всей Украине, где можно купить инсулин

Так, Минздрав вместе с Гослекслужбой сформировал и обновляет список аптек, где можно получить инсулин. С перечнем можно ознакомиться по ссылке.

"Список обновляется и пополняется, но перед тем, как идти в аптеку, советуем позвонить в аптеку и уточнить наличие лекарств", - говорится в сообщении.

Аптеки с инсулином можно также найти с помощью сервиса Tabletki.ua.

На главной странице сайта содержится ссылка на перечень инсулинов и карту с заведениями, где можно получить препарат. Также сервис планирует добавить фильтры по типам инсулина.

В случае необходимости можно обращаться на горячую линию Минздрава на номер 0 800 60 20 19.

После обращения оператор примет и передаст на проработку заявку. Инсулин найдут либо в аптеке, либо по возможности доставят волонтерами.