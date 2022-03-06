МОЗ оновило список аптек по всій Україні, де можна купити інсулін

Так, МОЗ разом із Держлікслужбою сформувало та оновлює список аптек, де можна отримати інсулін. З переліком можна ознайомитися за посиланням.

"Список оновлюється та поповнюється, але перед тим, як іти до аптеки, радимо зателефонувати до аптеки та уточнити наявність ліків", - говориться в повідомленні.

Аптеки з інсуліном можна також знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua.

На головній сторінці сайту міститься посилання на перелік інсулінів та мапу із закладами, де можна отримати препарат. Також сервіс планує додати фільтри за типами інсуліну.

У разі необхідності можна звертатися на гарячу лінію МОЗ на номер 0 800 60 20 19.

Після звернення оператор прийме і передасть на опрацювання заявку. Інсулін знайдуть або в аптеці, або за можливості доставлять волонтерами.