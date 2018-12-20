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МОЗ назвав області з перевищеним порогом захворюваності на грип та ГРВІ

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 12:40
МОЗ назвав області з перевищеним порогом захворюваності на грип та ГРВІ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Епідемічний поріг захворюваності перевищено у дев'яти областях

В Україні епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у дев'яти областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за минулий тиждень в країні на грип і ГРВІ захворіли понад 213 тисяч осіб, при цьому середній показник становить 553,5 на 100 тис. осіб. Також повідомляється, що даний рівень на 6,7% перевищує епідпоріг по Україні.

За даними МОЗ, епідемічні пороги перевищені в Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Одеській областях. В той же час це не означає, що в цих регіонах епідемія грипу.

За минулий тиждень дві особи з групи ризику померли від вірусу грипу типу А (Н3N2) і коронавіруса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області від ГРВІ померла дитина. Як зазначається, їй було менше одного року, батьки за допомогою не зверталися.

Також цього тижня повідомлялося, що в Києві зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ.

 

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