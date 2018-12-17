В Одесской области от ОРВИ умер ребенок

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Умер ребенок младше 1 года

В Овидиопольском районе Одесской области на прошлой неделе (10-16 декабря) зафиксировали смерть от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной лабораторий центр МЗ Украины.

Как отмечается, умер ребенок в возрасте менее одного года. Родители за помощью не обращались.

"На прошлой неделе в Овидиопольском районе зарегистрирован летальный случай от острой респираторной инфекции на дому, лабораторно подтвержденной как коронавирус, ребенок до 1 года, за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на последней неделе общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в области, по сравнению с предыдущим, вырос на 5,4%, в том числе среди детей - на 3,2%, среди взрослого населения - на 12,1%. Интенсивный показатель заболеваемости составил 562,0 и превысил эпидемический порог на 1,8% (эпидемический порог - 552,1).

Показатель госпитализации больных возрос на 5,6%, в стационары госпитализировано 321 больных против 304 на предыдущей неделе, что составляет 2,4% от общего количества заболевших, в т.ч. дети - 260.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове в результате осложнений от гриппа умерла 9-летняя девочка и 62-летняя женщина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 5 декабря в Украине медики констатировали первую в этом сезоне смерть от ОРВИ.