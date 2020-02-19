Минздрав нашел в Украине 4 безопасных места, готовых принять эвакуированных из Уханя

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что ведомство нашло четыре места, которые являются безопасными для эвакуации к ним граждан из китайского города Ухань, ставшего эпицентром эпидемии нового коронавируса. Об этом Скалецкая сказала во время брифинга перед отправкой самолета.

В частности, она отметила, что из этих мест будут выбраны наиболее подходящие для эвакуации. Все будет зависеть от количества людей, которых привезут в Киев.

"Места безопасны как для украинских граждан, которые будут эвакуированы, так и для всех других украинцев", - сказала Скалецкая.

Однако, она не конкретизировала, о каких именно местах идет речь. Министр отметила, что не называет эти локации "из соображений безопасности".

Скалецкая очередной раз акцентировала внимание на том, что эвакуировать с Уханя будут здоровых граждан.

"Мы ожидаем, что в четверг в 8 утра мы будем видеть украинцев, которые ждали, когда мы их заберем. Все меры безопасности согласованы и соответствуют международным стандартам и международной практике", - сказала министр.

Пассажирам предоставят питание - его с собой взял самолет компании Sky Up, который будет забирать из Китая украинцев и граждан еще нескольких стран.

"Дополнительных услуг в Ухане не предусмотрено. Считаем, что рейс будет безопасным для граждан", - отметил гендиректор Sky Up Евгений Хайнацкий.

Напомним, как сообщили в МИД, Украина, кроме своих граждан, также эвакуирует из Китая граждан десяти стран. Это будут граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.