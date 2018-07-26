Минздрав направил в регионы лекарства по пяти программам госзакупок

Как отмечается, в ближайшее время препараты будут доступны в больницах

В регионы Украины отправлен ряд препаратов, которые были закуплены за государственные средства. В ближайшее время эти препараты будут доступны в больницах, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины (Минздрав).

Как отмечается, программа "Больные с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями" предусматривает закупку препарата "Альтеплаза" (50 мг) в количестве 384 флаконы.

Программа "Онкогематологические больные": "Хлорамбуцил" (1243 упаковок), "Ломустин" (64 упаковки) и "Даунорубицин" (1443 упаковок).

Программа "Дети больные муковисцидозом" – препарат "Дорназа Альфа" (2332 упаковки).

Программа "Больные в до - и послеоперационный период по трансплантации": "Такролимус", 0,5 мг, капс. (3125 упаковок), "Такролимус", 1 мг, капс. (5859 упаковок), "Такролимус", 3 мг, капс. (802 упаковки), "Такролимус", 5 мг, капс. (302 упаковки).

Программа "Дети больные онкологическими и онкогематологическими заболеваниями" – препарат "Филграстим" (1555 упаковок).

"В ближайшее время препараты будут доступны в больницах", - говорится в сообщении.

Ранее, в июне, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что в программе "Доступные лекарства" на сегодня зарегистрировано 239 лекарств, из которых 47 лекарства выдаются совершенно бесплатно, 192 - со значительными скидками.

Напомним, ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект №859 о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах", которым предусматривается сокращение количества аптек.

В частности, проектом предлагается уменьшить концентрацию аптек по территориальному признаку.