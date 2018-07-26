МОЗ направив в регіони ліки за п’ятьма програмами держзакупівель

Як зазначається, найближчим часом препарати будуть доступні у лікарнях

В регіони України відправлено низку препаратів, які буди закуплені за державні кошти. Найближчим часом ці препарати будуть доступні у лікарнях, йдеться у повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ).

Як зазначається, програма "Хворі із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями" передбачає закупівлю препарату "Альтеплаза" (50 мг) у кількості 384 флакони.

Програма "Онкогематологічні хворі": "Хлорамбуцил" (1243 упаковок), "Ломустин" (64 упаковки) та "Даунорубіцин" (1443 упаковок).

Програма "Діти хворі на муковісцидоз" – препарат "Дорназа Альфа" (2332 упаковки).

Програма "Хворі у до- та післяопераційний період з трансплантації": "Такролімус", 0,5 мг, капс. (3125 упаковок), "Такролімус", 1 мг, капс. (5859 упаковок), "Такролімус", 3 мг, капс. (802 упаковки), "Такролімус", 5 мг, капс. (302 упаковки).

Програма "Діти хворі на онкологічні та онкогематологічні захворювання" – препарат "Філграстим" (1555 упаковок).

"Найближчим часом препарати будуть доступні у лікарнях", - йдеться у повідомленні.

Раніше, у червні, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що у програмі "Доступні ліки" на сьогодні зареєстровано 239 ліків, з яких 47 ліків видаються абсолютно безкоштовно, 192 - зі значними знижками.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді України зареєстрували законопроект №859 про внесення змін до закону "Про лікарські засоби", яким передбачається скорочення кількості аптек.

Зокрема, проектом пропонується зменшити концентрацію аптек за територіальною ознакою.