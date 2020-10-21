Минздрав не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины не намерено закупать или получать российские вакцины от коронавируса. При этом ведомстве отметили, что сейчас никаких переговоров не ведется, сообщается на сайте ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Министерстве отмечают, что любые предположения относительно возможных переговоров о закупке российских вакцин не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне.

"Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-ковід-Вак в установленном порядке не поступало. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Максим Степанов заявлял, что не стоит обсуждать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний.

Кроме того, до этого министр Степанов не исключал закупку российской вакцины от коронавируса, но при условии ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения.

Добавим, что президент России Владимир Путин допустил возможность поставок вакцины от коронавируса в Украину, если украинское правительство захочет вести переговоры.