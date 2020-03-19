Минздрав намерен упростить процедуру регистрации антисептиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Упростить могут регистрацию антисептических и стерилизующих средств

Министр здравоохранения Илья Емец во время встречи с представителями украинских фармацевтических компаний заявил о намерении упростить процедуру регистрации антисептиков из-за вспышки коронавируса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По словам главы Минздрава, правительство намерено упростить процедуру регистрации антисептических и стерилизующих средств, необходимых для дезинфекции, для борьбы с коронавирусом в Украине. Сейчас в Украине данная процедура законодательно заблокирована.

"Нам очень важно разобраться с тем, почему в течение нескольких лет в Украине не принят закон, который поддерживает национального производителя. Потому что сейчас, в условиях борьбы с коронавирусом, мы должны принимать все меры для защиты украинцев от инфекции. Нам нужны быстрые и действенные шаги", - заявил Емец.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили о подтверждении двух новых случаев коронавируса в Украине. Заражение коронавирусом было диагностировано у пациентов в Киеве и Житомире. Общее количество зараженных COVID-19 в Украине возросло до 18.

Как писало РБК-Украина, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, уже завтра-послезавтра в свободном доступе появятся хирургические маски. Украинцы смогут купить хирургические маски в аптечных сетях.