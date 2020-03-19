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МОЗ має намір спростити процедуру реєстрації антисептиків

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 18:12
МОЗ має намір спростити процедуру реєстрації антисептиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спростити можуть реєстрацію антисептичних та стерилізуючих засобів

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець під час зустрічі з представниками українських фармацевтичних компаній заявив про намір спростити процедуру реєстрації антисептиків через спалах коронавірусу в Україні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За словами очільника МОЗ, уряд має намір спростити процедуру реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів, необхідних для дезінфекції, задля боротьби з коронавірусом в Україні. Наразі в Україні дана процедура законодавчо заблокована.

"Нам дуже важливо розібратися з тим, чому протягом кількох років в Україні не ухвалено закон, який підтримує національного виробника. Тому що зараз, в умовах боротьби з коронавірусом, ми повинні вживати всіх заходів для захисту українців від інфекції. Нам потрібні швидкі та дієві кроки", - заявив Ємець.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили про підтвердження двох нових випадків коронавірусу в Україні. Зараження коронавірусом було діагностовано у пацієнтів в Києві та Житомирі. Загальна кількість заражених COVID-19 в Україні зросла до 18.

Як писало РБК-Україна, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вже завтра-післязавтра у вільному доступі з'являться хірургічні маски. Українці зможуть придбати хірургічні маски в аптечних мережах.

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