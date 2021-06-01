Если Минздрав не начнет аудит действий Степанова, "Голос" будет инициировать создание ВСК, - Рудык

Она отметила, что необходимость создания парламентской ВСК возникнет, если новоназначенный глава Минздрава Виктор Ляшко не проведет тщательный аудит работы ведомства при своем предшественником.

"Если такой аудит внутри Минздрава не состоится через месяц, "Голос" самостоятельно будет инициировать проверку. Парламентская ВСК получит доступ к информации и документам, которые после расследования можно передать в правоохранительные органы. У нас есть претензии к точечному расходованию средств, а также к процессу закупки вакцин. Потому что мы видели, что эти контракты засекречены. Но рано или поздно нам удастся понять, за какие средства и по каким ценам происходили эти закупки", - подчеркнула она.

Рудык пояснила, что новому главе Минздрава теперь необходимо следовать стратегии развития системы здравоохранения и исправить ошибки, которые допустил на посту бывший министр Максим Степанов.

"В частности, провести аудит обеспечения больниц кислородом и закупить его в необходимом количестве. Фракция "Голоса" внесла законопроект о кислородных станциях и продолжает настаивать на его принятии. Организовать план вакцинации и сделать так, чтобы максимальное число украинцев вакцинировались до начала следующей волны, которая может быть осенью. Кроме того, необходимо организовать страхование врачей, а также разобраться с обещанными им выплатам. Это три задачи, которые должен выполнить министр Ляшко", - резюмировала нардеп.